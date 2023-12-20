Kastamonu Belediyesi Ücretsiz Tiyatro Oyunu ve Gösteri Düzenliyor

Kastamonu Belediye tarafından ücretsiz olarak tiyatro oyunu ve çocuklar için gösteri sahneleneek.

Kastamonu Belediyesi kültür ve sanat faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Geçen aylarda hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Kastamonu Belediyesi, Cumartesi ve Pazar günü de iki farklı etkinliği vatandaşlar ile buluşturacak. 23 Aralık Cumartesi günü Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda saat 13.00, 16.00 ve 19.00'da 3 seans olarak 'Cambaz Mithat ile Yetenek Sirkiniz' adlı gösteri oyunu çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

24 Aralık Pazar günü ise yine Nikah ve Konferans Salonu'nda saat 15.00 ve 20.00'da olmak üzere 2 seans 'Evlilik Hipnozu' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklerde usta tiyatro oyuncuları sahne alacak.

Yıl içerisinde birbirinden özel etkinlikleri hem çocuklar hem de yetişkinler ile buluşturduklarını ve buluşturmaya da devam ettiklerini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da hem çocuklarımız hem de yetişkinliklerimiz için etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın kültür ve sanat etkinliklerimize gösterdiği büyük ilgi bizleri mutlu ediyor. Dolu dolu bir hafta sonu için gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ücretsizdir ve tüm halkımız davetlidir. Şimdiden tüm hemşehrilerime iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu. - KASTAMONU