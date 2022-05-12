Kastamonu Belediyesi'nde hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor - Haberler

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Kastamonu Belediyesi'nde hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kastamonu Belediyesi'nde hizmet içi eğitim seminerleri devam ediyor

Kastamonu Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim programları sürdürülüyor.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi tarafından hizmet içi eğitim programları sürdürülüyor.

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından kamuda verimliliği arttırmak için Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinioğlu'nun talimatlarıyla başlatılan hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor.

Bu doğrultuda Belediye Başkanlığımız personellerine yönelik olarak 4734 sayılı; İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, e- ihale mevzuatı, belediye organları, görevleri yetki ve sorumlulukları konuları çerçevesinde hizmet içi eğitimler gerçekleştirildi.

Kamuda verimlilik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programlarının süreceği vurgulandı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Belediye Başkanlığı, Kastamonu, Yerel, Haberler

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