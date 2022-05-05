Kastamonu Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, üç günlük Ramazan Bayramı'nın ardından mesainin ilk günü belediye personeli ile bayramlaştı.

Kastamonu Belediye personeli, Ramazan Bayramı'nın ardından mesainin ilk gününde bayramlaştı. Bayramlaşma merasiminde konuşan Kastamonu Belediyesi'nin Ramazan Bayramı süresince en ufak bir aksaklığa mahal vermemek adına çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Biz güçlü ve büyük bir aileyiz. Hepinizin şehrin her köşesinde alın teri var. Şehrimize en iyi hizmeti sunmak adına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bayramın sıkıntısız şekilde geçtiğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahadaki çalışmalara hız verdik. Hemşehrilerimize şevkle hizmet ediyoruz. Belediyemizin her ferdi dün olduğu gibi bugünde yarında üzerine düşeni yaptı ve yapacaktır. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın ve kıymetli hemşehrilerimin geçmiş Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularla kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Hamdi Öz ve Resul Köprülü ile birlikte belediye ana hizmet binasında ve dış birimlerinde bayramlaşma programına katılarak birim müdürleri ve personeller ile bayramlaştı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel