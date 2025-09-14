Haberler

Kaskı Takmayan Motosiklet Sürücüsü Plakasını Kapatınca Dikkat Çekti

Kaskı Takmayan Motosiklet Sürücüsü Plakasını Kapatınca Dikkat Çekti
Eskişehir'de, kafasına takmadığı kask ile motosikletinin plakasını kapatan bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü olay ilgi çekti.

Eskişehir'de kafasına takmadığı kask ile motosikletinin plakasını kapatan motosiklet sürücüsü dikkat çekti.

İlginç olay, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yanında taşıdığı kaskı kafasına takmadan seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeye düşürdü. Motosikletin arka tarafında takılı olan kaskın ise plakayı kapattığı görüldü. Dikkat çeken görüntü bir cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
