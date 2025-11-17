Haberler

Kaskı Olmasına Rağmen Ceza Alan Vatandaş, Mahkemede Zafer Kazandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, motosikletli bir vatandaş kasksız ceza yazılmasına itiraz ederek mahkemede kazandı. Kırtay, ceza kesildiği gün kask taktığını kanıtladı ve polis memuru hakkında da tehdit ve haksız ceza düzenlemesi nedeniyle şikayette bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaskı olmasına rağmen "Kasksızlık" gerekçesiyle ceza yazılan bir vatandaş, mahkemeye yaptığı itiraz sonucu cezasını sildirdi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Gaziantep Karayolu üzerinde ikinci el eşya ticareti yapan Hanifi Kırtay, yaklaşık üç ay önce sabah saatlerinde akrabalarının geçirdiği trafik kazasına motosikletiyle gitti. Olay yerine ulaştığında başında kask olmamasından dolayı burada bulunan trafik polislleri tarafından kendisine "Kasksızlıktan" dolayı cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı esnada Hanifi Kırtay ile ceza yazan polisler arasında sohbet yaşandı. Sohbet esnasında trafik polis memurlarından O.Y., iddialara göre ikinci el işi yapan Hanifi Kırtay'dan vestiyer ihtiyacının olduğunu ve kendisine vestiyer ayarlamasını istedi.

Yaşanılan sohbetin yaklaşık 1 hafta sonrası polis memuru O.Y., iddialara göre Kırtay'ı telefonla arayarak vestiyeri sordu. Polis memuru O.Y., yine iddialara göre verdiği ölçülere göre vestiyerin bulunmadığı cevabını alması üzerine "O vestiyeri bul, yoksa seni ceza manyağı yaparım" şeklinde tehdit etti.

İddia edilen telefon görüşmesinden 1 hafta sonra Kırtay'a 'Kasksızlıktan' trafik cezası geldi. Ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kırıtay, belirtilen tarih ve saatte o bölgede kasklı olduğu söyleyerek cezaya itiraz etti ve konuyu mahkemeye taşıdı.

Yapılan incelemelerde Kırtay'ın ceza günü kask taktığı tespit edildi. Mahkeme, Kırtay'ın itirazını kabul ederek kesilen cezayı iptal etti. Kırtay, ayrıca kendisine ceza yazan polis memuru O.Y., hakkında "Tehdit" ve "haksız ceza düzenleme" gerekçeleriyle şikayetçi oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
