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Kasımpaşa'da Gastronomi Atölyesi Açıldı

Kasımpaşa'da Gastronomi Atölyesi Açıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan gastronomi atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Proje, koruma altındaki çocuklar için istihdam fırsatları sunuyor.

Kasımpaşa Oya Kayacık ÇES Gastronomi Atölyesi'nin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

Tay Group şirketlerinden Astay Gayrimenkul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "1 Meslek 1 Gelecek" projesini hayata geçirildi. Bu çerçevede Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde kurulan gastronomi atölyesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Atölyenin açılışını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla birlikte pide yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koruma altındaki çocuklar için istihdam fırsatı

Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşları 11-16 yaş arasında değişen 60'a yakın çocuk eğitim aldı. Eğitimler 2 kur şeklinde 5+5 ay olarak sürdü. Kursta hijyen ve sanitasyon kuralları, mutfak kuralları, kesim teknikleri, çorbalar, etler, pilavlar, salatalar, pizza yapımı, makarna yapımı, poğaçalar, hamur teknikleri ve kurabiye yapımı gibi temel aşçılık eğitimleri verildi. Proje kapsamında eğitim alan çocuklar, 18 yaşına geldiklerinde isterlerse Tay Group bünyesindeki şirketlerde istihdam edilme fırsatı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahinur Özdemir Göktaş Gastronomi Kasımpaşa Çocuk

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