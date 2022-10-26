Kasım ayının ilk öğle yemeği menüsü öğrencilerin oylarıyla belirlendi

Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden başlatılan ve 50 bine yakın öğrencinin katılım gösterdiği anket sonrası 1 Kasım Salı günü öğle yemeği menüsü "Mercimek çorbası, Adana köfte, pirinç pilavı, cheese kek" olarak belirlendi.

Öğrencisine kaliteli akademik eğitimin yanı sıra kampüs yaşamında da önemli fırsatlar sunan Anadolu Üniversitesi her yıl yenilikçi uygulamalarıyla öğrencisinin yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede yeni akademik yılın başlangıcı için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen "Menüyü Sen Belirle" anketiyle, akademik yılın ilk öğle yemeği menüsü öğrencilerin tercihine sunulmuştu. Bu çerçevede Kasım ayının ilk öğle yemeği menüsü de öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Instagram hesabı üzerinden kullandığı oylarla belirlendi.

50 bine yakın öğrenci ankete katıldı

1 Kasım Salı günü öğle yemeği menüsünde servis edilecek yemekleri seçmek için ankete 50 bine yakın öğrenci katılım gösterdi. Öğrencilerin oylamasına sunulan anket Anadolu Üniversitesinin resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Keyifli ve eğlenceli paylaşımlarla gerçekleşen anketin sonucunda oy çoğunluğuyla öğrencilerin belirlediği menü, "Mercimek çorbası, Adana köfte, pirinç pilavı, cheese kek" olarak belirlendi. Kasım ayının ilk öğle yemeği öğrencilerin belirlediği bu menü ile servis edilecek.

Anadolu Üniversitesinin tercih edilme sebeplerinde biri de yemekhanesi

Yemekhanede öğrenci dostu bütçelerle sunulan yemeklerin son derece lezzetli olduğunu dile getiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri, menüyü kendilerinin oluşturmasının da mutluluk verici olduğunu belirttiler. Anadolu Üniversitesini tercih etme sebeplerinden bir diğerinin ise uygun fiyatlarla üç öğün besleyici yemekhane hizmetleri sunması olduğunu söyleyen öğrenciler kendi fikirlerinin alınmasının da çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Her ayın ilk günü menü öğrencilerden

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleriyle başlayan ve akademik yıl boyunca devam edecek uygulama ile her ayın ilk günü yemekhane menüsü öğrenciler tarafından belirlenecek. Öğrenciler, "Menüyü Sen Belirle" anketine Anadolu Üniversitesinin resmi Instagram hesabı @anadoluuniv üzerinden katılabilecek. - ESKİŞEHİR