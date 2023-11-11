Kasım ayında yarışma sırası öğretmenlerde

Şehitkamil Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 6 farklı branşta düzenlediği geleneksel spor etkinliklerinde 600'ün üzerinde öğretmeni spor alanlarında misafir ediyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, renkli anların yaşandığı organizasyonlarda öğretmenleri yalnız bırakmıyor.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde organize ettiği Geleneksel Öğretmenler Günü Spor etkinliklerinde il genelinden 652 öğretmeni, heyecan dolu müsabakalar, birbirinden renkli oyunlar ve şenliklerde ağırlıyor.

3x3 Basketbol Turnuvası, Peçiç Şenliği, Paintball Etkinliği, Öğretmenler Parkurda Etkinliği, Hızlı Satranç Turnuvası, Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası ve Kamp Etkinlikleri programlarında öğretmenler, sporcu kimlikleriyle bir kez daha öğrencilerine örnek olacaklar.

"Öğretmenlerimiz, şampiyonların yetişmesinde en büyük destekçilerimiz"

İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Öğretmenler Parkur'da etkinliğinde katılımcı öğretmenlerle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyonun açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, "Öğretmenlerimizin, anne ve babalarımız kadar üzerimizde çok büyük emekleri var. Anneler Günü, Babalar Günü gibi bizim için Öğretmenler Günü de çok kıymetli, bir o kadar da önemli. Öğretmenlerimiz, kendilerine emanet ettiğimiz evlatlarımıza adeta gözleri gibi bakıyor, kendi evlatlarından ayırt etmiyorlar. Emekleri ve çabaları kelimelerle ifade edilemeyecek öğretmenlerimize, her zaman büyük bir teşekkür borçluyuz. Şehitkamil Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, geleneksel hale getirdiğimiz spor organizasyonlarını büyük bir keyifle düzenledik. Bu sene 6 farklı branşta öğretmenlerimizi misafir ediyoruz. Öğretmenlerimizin, Öğretmenler Parkurda etkinliğinde performanslarını izledim. Hepsi, sporcu kimlikleriyle örnekler. Şampiyonların yetişmesinde en büyük destekçimiz yine öğretmenlerimiz. Katılımlarından dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir etkinlik dönemi diliyor, tüm öğretmenlerimizin bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP