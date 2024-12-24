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Kasım ayında Türkiye'de 188 bin 966 taşıt trafiğe kaydedildi

Kasım ayında Türkiye'de 188 bin 966 taşıt trafiğe kaydedildi
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Kasım ayında Türkiye genelinde 188 bin 966 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzurum'da 4 bin 261 araçla ilgili işlem gerçekleştirildi. Taşıt kayıtlarında otomobiller yüzde 44,9 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye'de Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 4 bin 261 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 141 bin 353 oldu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,9'unu otomobil, %38,9'unu motosiklet, %10,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,5'ini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7, minibüste %5,8, traktörde %0,5 artarken motosiklette %31,1, otobüste %5,5 ve kamyonda %1,1 azaldı. Erzurum, 141 bin 353 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Kasım ayında 4 bin 261 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 71 bin 902 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 392, otobüs sayısı bin 261, kamyonet sayısı 30 bin 51, kamyon sayısı 6 bin 359, motosiklet sayısı 6 bin 693, özel amaçlı araç sayısı 750 ve traktör sayısı 21 bin 945 oldu.

Kasım ayında Erzurum'da 4 bin 261 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 690 otomobil, minibüs 56, otobüs 19, kamyonet bin 21, kamyon 112, motosiklet 56, özel amaçlı araç 11 ve traktör 2962 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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