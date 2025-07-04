Kaşıkçı Köyü Yangınında Yanan Evler, Ailelere Geçici Barınma Sağlandı

Kaşıkçı Köyü'nde meydana gelen yangında evlerini kaybeden 75 yaşındaki Şerafettin Çetinkaya ve 71 yaşındaki eşi Seydi Çetinkaya, geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çifti sabah kahvaltısında ziyaret ederek hem devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK