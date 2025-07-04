Kaşıkçı Köyü Yangınında Yanan Evler, Ailelere Geçici Barınma Sağlandı

Kaşıkçı Köyü Yangınında Yanan Evler, Ailelere Geçici Barınma Sağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaşıkçı Köyü'nde meydana gelen yangında evlerini kaybeden yaşlı bir çift, geçici barınma merkezine yerleştirildi. Bilecik Valisi, devletin imkanlarıyla ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Kaşıkçı Köyü'nde meydana gelen yangında evlerini kaybeden 75 yaşındaki Şerafettin Çetinkaya ve 71 yaşındaki eşi Seydi Çetinkaya, geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çifti sabah kahvaltısında ziyaret ederek hem devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalar devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cansel Ayanoğlu Alaçatı'da locaya verilen fiyatı duyunca isyan etti

Alaçatı'da locaya ödedikleri fiyatı isyan ederek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu

Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.