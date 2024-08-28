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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürü Dernek Ziyareti Yaptı

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Müdürü Kasapoğlu ve Şube Müdürü Kamberoğlu, Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ile "19 Eylül Gaziler Günü Spor Etkinlikleri" ve 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Afyonkarahisar'da milli ve manevi değerlere olan bağlılığı artırmayı amaçlayan etkinlikler planlandı. İl Müdürü Kasapoğlu, Gaziler Günü'nün önemine vurgu yaparak, şehitlerimizin ve gazilerimizin ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için verdikleri mücadelenin her zaman hatırlanması gerektiğini belirtti. Kasapoğlu, "Bu anlamlı günde, gençlerimizin milli değerleri tanıması ve bu değerleri yaşatması bizim için son derece önemlidir. Gazilerimizin hatırasını canlı tutmak adına düzenleyeceğimiz spor etkinlikleri ile gençlerimize bu bilinci aşılamak istiyoruz" dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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