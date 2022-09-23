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Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarında inceleme

Yerel Haberler

Kasapoğlu'ndan KYK yurtlarında inceleme

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Yüksek Öğrenim Yurtlarını ziyarete devam ediyor.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Yüksek Öğrenim Yurtlarını ziyarete devam ediyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Sultan Divani Yurdunda öğrenci ve personellerle bir araya gelen Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sohbet etti. Ardından Kasapoğlu, yurtta birtakım inceleme ve kontrollerde bulundu. Özellikle yemekhanede inceleme yapan Kasapoğlu, öğrencilerin menülerini de tek tek baktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar gençlik Yerel Haberler

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