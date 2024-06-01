Üye Girişi
Haberler

Kaş'ta düğünlerde silah atılmasını önlemek için proje başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' projesi başlatıldı. Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları bilgilendirmek için stant kurarak broşür dağıttı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' projesi başlatıldı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların yoğunluk olarak bulundukları alanlarda "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi kapsamında stant kuruldu. Ekipler, 'Silahsız düğün silahsız eğlence' sloganı ile düğünlerde silah atılmasının önlenmesini amaçlayan broşürleri vatandaşlara verip bilgilendirmelerde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antalya Kaş Güvenlik Yerel Yaşam Güncel Haberler

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de

 Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

 Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü

Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title