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Kaş'ta "çöp taksi" hizmete başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaş'ta 'çöp taksi' hizmete başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde dar sokaklara çöp aracı girebilmesi ve çöplerin daha hızlı toplanmasını sağlamak amacıyla "çöp taksi" uygulaması başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde dar sokaklara çöp aracı girebilmesi ve çöplerin daha hızlı toplanmasını sağlamak amacıyla "çöp taksi" uygulaması başlatıldı.

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Süleyman Erdoğan, yaptığı açıklamada, "çöp taksi" uygulamasıyla ilçe temizliğine büyük katkı sağlandığını söyledi. Büyük araçlarla çöp toplanırken trafiğin aksayabileceğine dikkati çeken Erdoğan, "Biriken çöpler özellikle dar sokaklarda hareket kabiliyetine sahip bu minyatür kamyonetle daha kolay ve hızlı şekilde toplanıyor. Uygulamayla atıkları hem daha kısa sürede alıyoruz hem de aktarma noktasına daha kolay ulaştırıyoruz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Erdoğan Kaş Belediyesi Antalya Yerel Haberler

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