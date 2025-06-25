Kas Hastası Çocuklar İçin Panayır Düzenlendi

Kas Hastası Çocuklar İçin Panayır Düzenlendi
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Eskişehir'de kas hastası 2 çocuğun tedavi masraflarını karşılamak için düzenlenen panayıra Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, kas hastası 2 çocuğun tedavi masrafları için düzenlenen panayıra katılım sağladı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde İzmir ve Muş'ta görev yapan zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının çocukları DMD kas hastası Mehmet Oğuz Haskan ve Miraç Ali Kızılgüneş'in tedavi masraflarının karşılanması amacıyla panayır düzenlendi. Panayırın açılış kurdelesi, dualar eşliğinde kesildi. Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri de panayıra katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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