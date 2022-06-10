Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor - Haberler

Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi'nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı.
Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi'nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı.
Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde kurulan 2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte; 5 sınıf, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar, asansör ile bahçe ve çocuk oyun grubu bulunuyor.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada; projede sona gelindiğini, hayata geçirildiğinde özellikle çalışan annelere çocuk bakımı konusunda büyük kolaylık sağlanacağını söyledi. Proje çerçevesinde 1-6 yaş aralığındaki çocukların güvenli bir ortamda eğitim alırken, yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı da bulacağını belirten Başkan Ulutaş, velilerin 24 saat öğretmenlere ulaşabileceğini dile getirdi. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel