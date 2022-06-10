Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi'nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı. Kaş Belediyesince Andifli Mahallesi'nde inşa edilen 100 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevi tamamlandı. Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde kurulan 2 katlı, 100 öğrenci kapasiteli kreşte; 5 sınıf, etkinlik odası, yemekhane, idari odalar, asansör ile bahçe ve çocuk oyun grubu bulunuyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada; projede sona gelindiğini, hayata geçirildiğinde özellikle çalışan annelere çocuk bakımı konusunda büyük kolaylık sağlanacağını söyledi. Proje çerçevesinde 1-6 yaş aralığındaki çocukların güvenli bir ortamda eğitim alırken, yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı da bulacağını belirten Başkan Ulutaş, velilerin 24 saat öğretmenlere ulaşabileceğini dile getirdi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri ağırlamaya hazırlanıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.