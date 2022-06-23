Kartepe'nin araç filosuna kepçe dahil oldu

Kartepe Belediyesi'nin hizmet filosuna son olarak 2022 model kepçe dahil oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile alınan 2022 model kepçe, kazıcı ve yükleyici olarak Kartepe'nin altyapı ve üstyapı çalışmalarında hizmet verecek. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Araç filomuzu büyüterek yatırımlarımızı daha hızlı ve verimli olarak planlıyoruz. Hem hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını daha hızlı çözüme kavuşturuyoruz hem de belediyemiz araç parkurunu yeni demirbaş araçlar kazandırarak, öz kaynaklarımızı güçlendiriyoruz. Kartepe'mize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel