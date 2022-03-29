Kartepe'de Ramazan ayı öncesi denetimler sıklaştı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde fırın denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde zabıta ekipleri; hijyen kuralları, hamur kazanları ve tezgahlar başta olmak üzere tek tek inceleme yapıyor. Ekmek gramajları tartılarda kontrol edilirken, pandemi kurallarına uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarına hız verirken, denetimlerde arttı. Zabıta ekiplerimiz fırın denetimleriyle, hemşehrilerimizin güvenli ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeleri hedeflenmektedir. Ramazan ayına hazır bir şekilde gireceğiz. Kartepe esnafımız dürüst ve temizdir, özenlidir. Tüm hemşehrilerime hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim" dedi. - KOCAELİ