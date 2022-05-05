Kartepe'de minikler bayram etkinlikleriyle eğlendi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle minikler eğlenceye doydu.

Bayram boyunca süren etkinlikler çerçevesinde, Kartepe Belediyesi'ne ait üstü açık otobüs, mahalle meydanlarında miniklerle buluştu. Hazırlanan Ramazan Bayramı otobüsü ile ilçe genelindeki çocukların bayramı kutlandı. Kutlama sırasında Kartepe'nin yeni maskotları Kiraz ile Kestane'nin maceralarının anlatıldığı hikaye kitapları, şeker ve çikolatadan oluşan paketler, bayram hediyesi olarak dağıtıldı. Palyaço ve çeşitli masal kahramanlarının da yer aldığı bayram otobüsünü mahallerinde gören çocuklar, doyasıya eğlendi.

Çocuklara önem verdiklerini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çok zor bir dönemi geride bıraktık. Bu zor günlerin ardından yeniden etkinliklerimize hız verdik. Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçemiz genelinde Kartepeli miniklerimiz için hazırladığımız bayram otobüsümüz çocuklarımızı eğlendirdi. Onların mutluluğu dünyalara bedel. Bugünün mutlu çocukları yarınlarımızın teminatıdır" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel