Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Haberler

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Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliği ile 6'ncı kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliği ile 6'ncı kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

"Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun" sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü. Kartepe Belediyesi hizmet binasında 6'ncı kez düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak her fırsatta kan bağışı kampanyasına desteğimiz devam etmektedir. Mesai arkadaşlarımız tarafından kan bağışına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım 15 dakikan başkasının bir ömrüdür. Kan bağışına her zaman destek vermeliyiz" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartepe Belediyesi, Kök Hücre, Kızılay, Kocaeli, Yerel, Haberler

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