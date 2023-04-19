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Kartepe'de 5. kez bilim ve çocuk şenliği yapılacak

Kartepe'de 5. kez bilim ve çocuk şenliği yapılacak

Yerel Haberler

Kartepe Belediyesi'nin bu yıl 5. kez düzenleyeceği Bilim ve Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlenecek.

Kartepe Belediyesi'nin bu yıl 5. kez düzenleyeceği Bilim ve Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği 5. Bilim ve Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlenecek. Kartepe Kent Meydanı'nda 13.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek şenlikte ring servisler hizmet verecek. Kartepe Belediyesi Kent Meydanı'nda eğlence, bilim, sanat, 80'ler 90'lar sokak oyunları alanları gibi pek çok düzenlenecek olan etkinlikler ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Alanda kurulan eğlence sokağında yarış simülatörleri, akıl-zeka oyunları, langırt, mini golf, sokak satrancı, yüz boyama, sosis balon, bilim sokağında Genç Akademi standı, FETEM, Robotik Kodlama ve 3D Yazıcı, Kartepe'den Uzaya, Teknoloji Atölyesi, deney alanında "Sıvı mı Katı mı?", "Çileğin DNA'sı", "Zil Çalmadan Yüzüğü Karşıya Geçir" ve "Jelibon Yakıtı" gibi etkinlikler yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

23 Nisan Çocuk Yerel Haberler

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