Kartepe'de 25 Haziran'da sünnet şöleni yapılacak - Haberler

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Kartepe'de 25 Haziran'da sünnet şöleni yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe'de 25 Haziran'da sünnet şöleni yapılacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleni bu yıl 25 Haziran'da yapılacak.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleni bu yıl 25 Haziran'da yapılacak.

Kartepe Belediyesi'nin 12'ncisini düzenleyeceği sünnet şöleninin hazırlıkları tamamlandı. 25 Haziran'da İstasyon Mahallesi Meşelik Park'ta düzenlenecek etkinlikte aileler ve çocuklar için her şey düşünüldü. Şölene tüm vatandaşları davet eden Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Kartepeli evlatlarımızın en mutlu günlerinde hep birlikte yanlarında olalım. Sünnet olan çocuklarımızın doyasıya eğlenmeleri için gereken tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm hemşehrilerimizi sünnet şölenimize bekliyorum" dedi. - KOCAELİ

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