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Kartepe'de 2 bin depremzede ağırlanıyor

Yerel Haberler

Kartepe'de 2 bin depremzede ağırlanıyor

Kocaeli Valiliği ve Kartepe Belediyesi koordinasyonunda ilçede 2 bin depremzede misafir ediliyor.

Kocaeli Valiliği ve Kartepe Belediyesi koordinasyonunda ilçede 2 bin depremzede misafir ediliyor. Öğrenci yurdunda konaklayan depremzedeleri ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Asrın felaketinde etkilenen vatandaşlarımızı ilçemizde misafir ediyoruz. Depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren devletimizin bütün kurumları ile sahadayız" dedi.

Kartepe'de yurt binaları, özel işletmeler ve yakınlarının yanına yerleşen depremzedelere Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından temel gıda maddeleri, giyim, battaniye, yorgan, bebek ihtiyaçları, sağlık malzemeleri, iç giyim, çocukların oyuncakları, banyo malzemeleri gibi sayısız ürünler tedarik edilerek, teslim ediliyor.

Kartepe öğrenci yurdunu ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da depremzedeler ile bir araya geldi, taleplerini dinledi. Kocaman "Asrın felaketinde etkilenen vatandaşlarımızı ilçemizde misafir ediyoruz. Depremin yaşandığı ilk dakikadan itibaren devletimizin bütün kurumları ile sahadayız. Kamu- özel tüm güçlerimizi birleştirdik. Devlet, millet el ele bu kara günlerin üstesinden geleceğiz. Büyük küçük katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bizler 1999 Marmara Depremi sonrasında yaşananları çok iyi biliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda Hatay'da ekiplerimiz var. Orada çalışmalarımıza aralıksız devam ederken, bizlerde ilçemize gelen depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaşama dair ne ihtiyaç varsa il müdürlüklerimizle koordineli olarak hepsini karşılıyoruz" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Valiliği Mustafa Kocaman Kocaeli Yerel Haberler

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