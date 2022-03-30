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Kartepe camileri Ramazan'a hazır

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartepe camileri Ramazan'a hazır

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ilçe genelindeki camilerde Ramazan öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ilçe genelindeki camilerde Ramazan öncesi bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Kartepe'deki camiler, Ramazan öncesinde detaylı temizlikten geçiyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde temizlik uygulamasında cami, mescit ve Kur'an kurslarının içindeki halıları yerinde yıkayıp temizliyor.

Çalışmalar sonrasında gül suyu serpilen cami zeminleri, Ramazan ayı öncesinde güzel kokular ile cemaatine hazırlanıyor. Ekipler, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının yanı sıra avlu ve çevre temizlikleri ile tuvaletlerin bakımını da yapıyor.

Teravihler, yeniden bir arada olacak

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Pandemi dolayısıyla son iki senedir camilerimizde toplu namazlar kılınamıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama sonrasında camilerimizde hep birlikte namazlar kılınabilecek. Ekiplerimiz yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde camilerimizde temizlik çalışmalarını tamamladı. Hemşehrilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabileceklerdir" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kartepe camileri Ramazan'a hazır

Kartepe camileri Ramazan'a hazır

Kartepe camileri Ramazan'a hazır

Kartepe camileri Ramazan'a hazır

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartepe Belediyesi, Kocaeli, Ramazan, Mescit, Yerel, Haberler

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