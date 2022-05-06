Kartepe Belediyesi'nden vergi hatırlatması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartepe Belediyesi'nden vergi hatırlatması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kartepe Belediyesi'nden vergi hatırlatması

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemesi için hatırlatma duyurusu yaptı.

Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemesi için hatırlatma duyurusu yaptı.

Ödenmesi gereken emlak, çevre ve temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri başladı. Vergilerin birinci taksitinin ödeme günü 31 Mayıs'ta son bulacak. Kartepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vergi affı çerçevesinde borçlarını yapılandıran vatandaşların ödeme yapmadığı takdirde yapılandırmalarının iptal olacağı hatırlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kartepe Belediyesi, Emlak, Vergi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title