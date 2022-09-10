Kartallı Sivil Savunma Ekiplerinden Doğudaki Okullara Yardım Eli

Kartal Belediyesi, Kartal Afetle Mücadele Ekibi ve Kartal Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerinin ortak çalışmasıyla toplanan okul malzemeleri, Doğu Anadolu’da okuyan öğrenciler için yola çıktı.

Kartal Belediyesi, Kartal Afetle Mücadele Ekibi ve Kartal Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerinin ortak çalışmasıyla toplanan okul malzemeleri, Doğu Anadolu'da okuyan öğrenciler için yola çıktı.

'Gelecek Nesillerin Yanındayız" adı verilen projede Kartal'da bulunan sivil savunma ekipleri, gönüllüler ve yardım kuruluşları bir araya geldi. Daha önce de birçok önemli projede ortak çalışmalar gerçekleştiren ekipler bu kez minik öğrenciler için işe koyuldu.

Okul çantaları, kırtasiye malzemeleri ve hikaye kitaplarından oluşan yardım kolileri Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı'ndan yola çıkan araçlarla gönderildi.

Kartal Belediyesi'nin ait araçlarla taşınan malzemeler, Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ardahan Göle Arpaşen Köyü Şehit Er İbrahim Öztürk Ortaokulu, Erzurum Şenkaya Gaziler Köyü Nesimi Akın İlkokulu ve Erzurum Şenkaya Gaziler Nesimi Akın Ortaokulu'nda okuyan öğrencilere teslim edilecek.