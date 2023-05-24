Kartallı Kreş Öğrencileri, Fideleri Toprakla Buluşturdu

Kartal Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi kazanmaları adına ilk fidelerini öğretmenleri eşliğinde hobi bahçelerine dikti.

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde 15 kreşi ile hizmet vermeye devam ederken, kreş öğrencileri için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda düzenlenen son etkinlikte; Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temin edilen bitkiler, kreşlerde eğitim gören altı yaş grubu minik öğrencilerin elleriyle toprağa dikildi.

Hobi bahçelerinde düzenlenen etkinlikte, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı İmam Aydın da çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediyesi olarak doğaya, insana ve tüm canlılara duyarlı, çağdaş bir nesli Kartal'da geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini kaydetti.