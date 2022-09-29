Kartallı Gençleri Sevindirecek Park Projesi Karlıktepe'de Başladı

Kartal Belediyesi'nin Karlıktepe Mahallesi Yıldız Caddesi'nde yapımına başladığı "Spor Parkı" için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etabı ve Cumhuriyet Meydanı projeleri ile beraber büyük bir çalışmayı daha Karlıktepe Mahallesi'nde hayata geçirmek için düğmeye bastı.

SPORSEVERLERİN YENİ UĞRAK YERİ OLACAK

Özelikle gençleri ve spora ilgi duyan Kartallılar'ı mutlu edecek yeni parkta, iki adet tenis kortu, bir adet basketbol sahası, koşu parkuru, çocuk oyun alanı ve fitness alanı yer alacak.

Toplamda 6695 metrekareden oluşacak parkta 2295 metrekare yeşil alan bulunurken, geri kalan bölümler spor, koşu, dinlenme ve çocuklar için etkinlik alanlarına ayrılacak.

Parkın içinde yer alacak tenis ve basketbol sahaları, fitness alanı ve koşu parkuruyla özellikle gençlere spor yapabilme imkanı yaratılırken, her türlü güvenliğin alındığı oyun alanlarında çocuklar da doyasıya eğlenecek. Oluşturulacak yeşil donatı alanları ile de çevrede yaşayan her yaştan vatandaşa temiz havada dinlenebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri için olanak sağlanacak.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL PROJE ALANINI YERİNDE İNCELEDİ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni proje alanında sık sık incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alıyor.

Yapımı devam eden park projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel, "Son dönemde başlattığımız önemli projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşil alanların betona yenik düştüğü günümüz şartlarında, göreve geldiğimizden beri Kartallı komşularımıza kazandırdığımız spor alanları ve yeni parklar ile birlikte daha yeşil, daha yaşanabilir bir Kartal yaratma faaliyetlerimizi emin adımlarla sürdürüyoruz. Bugün burada yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda özellikle genç kardeşlerimiz rahatça spor yapma imkanı bulacak. Her yaştan komşumuz hem spor yapıp hem de aileleri ile beraber dinlenebilecekleri alanlara kavuşacak" dedi.