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Kartalkaya yangını: 11 yaşındaki Alya'nın son video mesajı ortaya çıktı

Kartalkaya yangını: 11 yaşındaki Alya'nın son video mesajı ortaya çıktı
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Bolu'daki Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alya'nın, tatil öncesinde çektiği video, acıyı bir kat daha artırdı. Yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, Alya'nın neşeli videolarıyla anıya döndü.

Bolu'daki Kartalkaya'daki otel yangınında annesiyle birlikte hayatını kaybeden 11 yaşındaki Alya'nın tatile gitmeden hemen önce arkadaşına, "Çok şanslıyız. Grand Kartal'da yer varmış ve bizde otele rezervasyon yaptırdık. Bizde kayak tatiline gideceğiz" diyerek çektiği video ortaya çıktı.

İzmir'de yaşayan Hilmi Altın (42), 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında eşi diş hekimi Kübra Tonguç (41) ve kızı Alya'yı kaybetti.

Alya'nın son videosu ortaya çıktı

Hilmi Altın'ın evlat ve eş acısı sürerken kızı Alya'nın tatile gitmeden önce arkadaşına attığı video mesaj ortaya çıktı. Alya'nın mesajda, "Çok şanslıyız. Grand Kartal'da yer varmış ve bizde otele rezervasyon yaptırdık. Bizde kayak tatiline gideceğiz. Ayrıca Banu ablam Derin'in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışacak. Birlikte tatile gidiyoruz" dediği görüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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