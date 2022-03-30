Kartalkaya sezonda 300 bin kişiyi ağırladı

BOLU (İHA) - Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya, sezon boyunca 300 bine yakın misafir ağırladı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, Ankara ile İstanbul arasındaki Kartalkaya Kayak Merkezi, bu sezonda da on binlerce kişiyi ağırladı. Sezonun açılmasıyla birlikte kayak tutkunları Kartalkaya'ya akın etti. Yerli ve yabancı kayakseverlerin uğrak noktası olan Kartalkaya'ya sezonun açıldığı 15 Aralık'tan 27 Mart'a kadar 300 bin tatilcinin geldiği açıklandı.

Kayakseverler, Kartalkaya'da bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 lüks otelde konaklarken, uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel