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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon 15 Aralık'ta Açılıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon 15 Aralık'ta Açılıyor
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, 15 Aralık'ta yeni sezonu açacak. Kar kalınlığı 70 cm'ye ulaştı ve yapay kar takviyesiyle pistler hazır hale getiriliyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yeni sezon 15 Aralık tarihinde açılacak. Kar kalınlığının 70 santimetreyi aştığı kayak merkezinde 10 suni karlama makinesiyle kayak pistlerine kar takviyesi yapılıyor.

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 son yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı. Kayak sezonunda on binlerce yerli ve yabancı tatilcileri ağırlayan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Kayak merkezinde yeni sezon 15 Aralık tarihinde açılacak. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yapay kar takviyesi yapılarak pistlerdeki kar kalınlığı artırılmaya devam ediyor. Ayrıca 6 Aralık tarihinde ise bir otel sezona erken başlayacak. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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