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Kartalkaya'da Yangın Faciası: Dr. Kübra Tonguç ve Kızı Hayatını Kaybetti

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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıf öğrencisi kızı Alya Altın hayatını kaybetti. Yangında ağır yaralanan eşi Hilmi Altın ise hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Elim faciada, Soma'nın tanınmış esnaflarından ve İzmirli oturdukları öğrenilen Sarraf Ergün Tonguç'un kızı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıf öğrencisi kızı Alya Altın hayatını kaybetti. Yangında ağır yaralanan baba Hilmi Altın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aslen Manisa'nın Soma ilçesinden olan ve İzmir'de yaşayan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç, tatil için Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'e gitmişti. Ancak otelde çıkan yangında anne Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın kurtarılamadı. Ailenin Soma'daki yakınları ve tüm sevenleri bu haberle derin bir yasa boğuldu.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapan Kübra Tonguç Altın, akademik kariyerinde sayısız başarıya imza atmış, çocuk diş hekimliği alanında uzmanlaşmış bir isimdi. Mesleğine tutkuyla bağlı olan Dr. Altın, aynı zamanda Türk Pedodonti Derneği üyesiydi. Türk Pedodonti Derneği, genç yaşta hayatını kaybeden meslektaşları Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya için bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Meslektaşımızın ve sevgili kızının ani kaybı, tüm camiamızı derinden üzmüştür. Merhumeye ve kızına Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kartalkaya'da Yangın Faciası: Dr. Kübra Tonguç ve Kızı Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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