Kartalın yılan avı cep telefonuna yansıdı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, bir kartalın yılan avlayarak uçması bir ailenin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ailenin otomobille seyahat ettiği sırada, kartalın avladığı yılanla birlikte havalandığı anlar kaydedildi.
Kartalın yılan avı cep telefonu kamerasına yansıdı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kartalın yılanı avlayıp uçarak götürmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemaliye'nin Sarıçiçek mevkiinde otomobille giden bir aile önce kartalı sonra avladığı yılanı fark etti. Arazideki yılanı avlayan kartal, pençesine taktığı avını havada süzülerek gitti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ONUR ÇETİN - Yerel