Kartal Hürriyet Caddesi'nin Trafiğe Açılması İçin Belediye Ekiplerinden Yoğun Mesai - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kartal Belediyesi'nin koordinasyonu ile başlatılan Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme Projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. Meydan yenileme çalışmaları ile eş zamanlı olarak başlatılan ve çalışmalar nedeniyle bir süredir trafiğe kapalı tutulan Hürriyet Caddesi ile sahil yoluna bağlantı sağlayan Şehzade Caddesi'ndeki çalışmalar ise büyük oranda tamamlanarak ilk asfalt kaplamaları atılmaya başlandı.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin çehresini değiştirecek Kartal Neyzen Tevfik Meydanı Yenileme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Büyük bir altyapı atılımı ile kangren haline gelen yağmur suyu ve atık su kanallarının tamamen yenilendiği proje alanı ve çevre alandaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İBB ve Kartal Belediyesi ekipleri, üstyapıyı nitelikli hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Altyapıları tamamen yenilenen Hürriyet Caddesi ve Şehzade Caddesi'nin etrafındaki kaldırımların, yaya yürüme alanlarının ve yeşil alanlarının yeniden revize işleri ise devam ediyor. Mart ayındaki kar yağışının gecikemeye neden olduğu projede, caddelerin yeniden trafiğe açılması için ekipler önceki gece sabaha kadar mesai yaparak toplam 550 ton asfaltın serimi işine başladı. Tüm çalışmaların sona ermesinin ardından yaklaşık 350 metre uzunluğundaki caddelerin son kaplama asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Asfalt çalışmasının devam ettiği gece saatlerinde Hürriyet Caddesi'ne gelerek şantiye sorumlularından bilgi alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, caddelerin yeniden kullanıma açılarak trafiğin rahatlatılması amacıyla çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti ve ilk etapta 'binder tabakası' denilen ilk asfalt katmanının serildiğini belirtti.

550 TON ASFALT SERİMİ YAPILACAK

Bu tabakanın seriminin ardından, caddenin trafiğe açılacağını belirten Apaydın, diğer çalışmaların da bu süreçte devam edeceğini vurguladı. Başkan Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti: "Buraya toplam 550 ton asfalt serilecek ve 350 metrelik kısmını trafiğe açacağız. Daha sonra Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nin arkasındaki Şehzade Caddesi'ni bağlayacağız.

Mart ayında gerçekleşen kar yağışı sırasında çalışmalar, 22 gün durmuştu. Biz de esnafımızın daha fazla mağdur olmaması için uzun süredir trafiğe kapalı olan bu caddenin açılmasını istedik. Şimdi asfalt aşınma tabakasının bir alt tabakası olan binder tabakası serilecek ve cadde yarından sonra trafiğe açılacak.

Caddelerin üzerindeki ve etraflarındaki çalışmalar da bir yandan devam edecek. Tüm çalışmalar bittikten sonra aşınma tabakası denilen son katman asfalt serilecek. Bu gece Hürriyet Caddesi'nin 350 metrelik bir kısmında sabah kadar toplam 550 ton asfalt serimi yapılacak. Eski Kartal Baba Geçidi önündeki alan, büyütülerek düzenlendi ve oradaki merdivenler kırılarak revize edilmeye başlandı. Tüm bu çalışmalar da bittikten sonra son katman asfalt serimi de gerçekleştirilecek."

ANKA / Yerel