Kartal'daki Altyapı Sorunlarına İbb ile Ortak Çözüm

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte, ilçenin 25 yıllık altyapı sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. 2019 yılından beri sürdürülen çalışmalarda, 14.131 metre uzunluğunda yeni altyapı sistemi çalışması yapıldı.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte, ilçenin 25 yıllık altyapı sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana hayata geçirilen çalışmalarda, 19 mahalle ve 90 sokakta, toplamda 14.131 metre uzunluğunda yeni altyapı sistemi çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların neticesinde Kartal'da yağmur suyu sistemi ile atık su sistemleri ayrıştırılarak Marmara Denizi'ne atık suyun dökülmesinin önüne geçildi, kentin altyapısı 4 kat büyüdü. COVİD-19 salgınında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü günlerde, ilçede altyapı konusunda hamleler gerçekleştirilirken, son olarak Kordonboyu ve Uğur Mumcu Mahalleleri'nde de altyapı çalışmalarına hız verildi.

KENTİN ALTYAPISI 4 KAT BÜYÜDÜ

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda, 90 sokakta, 7657 metre atık su, 6474 metre yağmur suyu altyapı çalışması gerçekleştirilerek, 25 yıllık sorunlar çözüldü. Yoğun bir mesainin harcandığı altyapı atılımı sayesinde hem Kartal'da yağmur suyu sistemi ile atık su sistemleri ayrıştırılarak Marmara Denizi'ne atık suyun dökülmesinin önüne geçildi hem de kentin altyapısı 4 kat büyüdü.

KORDONBOYU VE UĞUR MUMCU MAHALLELERİ'NDE YAKLAŞIK 6 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Kordonboyu Mahallesi Meşeli Ayazma Caddesi ve Eski Yakacık Caddesi'nde 700 metre yağmur suyu hattı çalışması ile Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Turan Damgacı Sokak'ta 2,5 km atık su ve 2,5 km yağmursuyu hattı çalışması başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında, uzun yıllardır altyapı yetersizliğinden dolayı sorun yaşayan mahalle sakinlerinin ve bölge esnafının rahat bir nefes alması hedefleniyor.

"ÇALIŞMALAR, KARTAL'IN TAMAMINDA DEVAM EDECEK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da İBB ile birlikte altyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydederek, "Kartal'da İBB ile ortak gerçekleştirdiğimiz altyapı atılımı ile son 25 yılda görülmemiş bir yatırım gerçekleştiriyoruz. 19 mahallede ve 90 sokakta 15 bin metreye yakın bir yenileme sistemi gerçekleştirdik. Bugüne kadar ne yazık ki ihmal edilen bir sorundu. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile beraber, Kartal'da iş birliği ile bu sorunu direkt gündemimize aldık. Tabii, bu çalışmalar ara vermeden Kartal'ın tamamında devam edecek. Altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri yaparak cadde ve sokaklarımızı modern hale getirmeye, onlara prestij kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel