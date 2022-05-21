Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı - Haberler

Kartal'da birbirinden farklı etkinlikler ile 5 gündür devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile zirveye ulaştı. Gecede binlerce Kartallı, ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Kartal Meydanı'ndaki konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis Üyesi ve birim müdürü ile İstanbul'un dört bir yanından binlerce kişi katıldı.

ÜNLÜ SANATÇI SERTAB ERENER'E SEVGİ SELİ

Konser saatinin gelmesi ile beraber, ünlü sanatçı Sertab Erener, binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, yaklaşık 1 buçuk saat süren konser boyunca 'Zor Kadın', 'Bir Çaresi Bulunur', 'Bu Böyle' gibi sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan doyasıya eşlik eden vatandaşlar ise unutulmaz bir gece yaşadı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN, 'BİR ÇARESİ BULUNUR' VURGUSU

Konser sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Sertab Erener'e bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasında 'Bir Çaresi Bulunur' şarkısına atıfta bulunarak, "Bir çaresi bulunur elbet şarkısını dinledik. Evet, şarkıdaki gibi bir çaresi bulunacak. Çünkü gençler gümbür gümbür geliyor. Kıymetli sanatçımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.