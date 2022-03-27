Kartal'da Mehmet Moğultay anısına gala gecesi düzenlendi

Kartal Belediyesi'nin 4 Temmuz 2017 günü hayatını kaybeden eski bakanlardan Mehmet Moğultay'ın anısına yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'e hazırlattığı "Moğultay Belgeseli", Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde izleyiciyle buluştu. Gala gecesine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Moğultay'ın ailesi katıldı.

Kartal Belediyesi, 4 Temmuz 2017 tarihinde hayatını kaybeden avukat, siyasetçi, devlet adamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 18'inci, 19'uncu ve 20'nci dönem İstanbul milletvekilliği, 49'uncu hükümet döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve 50'nci hükümet döneminde Adalet Bakanlığı yapmış merhum Mehmet Moğultay'ın anısına siyasi hayatı ve biyografisinin ele alındığı bir belgesel film hazırlattı. Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün hazırladığı 'Moğultay Belgeseli', Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gecesinde izleyiciyle buluştu. Galaya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Moğultay'ın ailesi de katıldı. Belgesel, Mehmet Moğultay'ın siyasi yaşamına, bakanlık yaptığı dönemdeki çalışmalarına ve dönemin siyasi ortamına ışık tutuyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sayın Moğultay'ı andık. İyi bir siyasetçiydi ama bunun yanında iyi bir devlet adamıydı. Güven veren bir devlet adamıydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı döneminde yaptığı yenilikler, attığı adımlar ile işçi sözleşmeleri, işçi haklarını dünya standartlarına getirdi. Adalet Bakanlığında da hukukun üstünlüğüne her zaman inandı. Ailesi ve genel başkanların katılımından dolayı mutluyuz. Tekrar sayın bakanımızı rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Belgeseli hazırlayan yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'e plaket ve çiçek takdim edildi. - İSTANBUL