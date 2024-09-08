Kartal'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kartal'da bahçe duvarında bulunan dikenli tellerde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal Yakacık Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçe duvarındaki dikenli tellere takılı kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dikenli telleri makas yardımıyla keserek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL