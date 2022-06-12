Kartal'da Kadınlar "Dijital Girişimcilik" Belgelerini Aldı - Haberler

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Kadınlar İçin Dijital Girişimcilik Seminerleri" sona erdi. 26 Mayıs-2 Haziran ve 9 Haziran'da 3 oturum şeklinde düzenlenen programın ardından katılımcılar, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle belgelerini aldı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kadın girişimciliğinin artması için eğitimlerin de iş birliklerinin de artacağını kaydetti.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Gedik Üniversitesi iş birliğinde, "Kadınlar İçin Dijital Girişimcilik Seminerleri" düzenlendi. Katılımcılar, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle katılımcı belgelerini aldı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Nihat Akkuş, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ayşin Şişman, belediye meclis üyeleri, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Enif Yavuz Dipşar ve girişimci kadınlar katıldı.

Kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlıklarını kazanmaları adına yaptıkları girişimleri özendirmek, geliştirmek ve desteklemek amacı ile Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Kadınlar için Dijital Girişimcilik Semineri"nin son oturumu Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Üç hafta süren ve iş kurma, e-ticaret, markalaşma, sosyal medya kullanımı gibi pek çok farklı konunun ele alındığı seminerin ardından kısa bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kadınların önce kendilerini alkışlamaları gerektiğini kaydederek bu işin çok emek isteyen ve zorlu bir mücadele olduğunu söyledi.

"KADINLARIN İŞ YAŞAMINA YENİDEN DÖNMESİNE YARDIMCI OLUYORUZ"

Kadın girişimcilerin sayılarının artması gerektiğini beliren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kadın istihdamının artmasının da bu konunun bir parçası olduğunu ve kadın girişimciliğinin artması için eğitimlerin de iş birliklerinin de artacağını kaydetti.

Yüksel, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün önemli görevlerinden biri de budur. Gedik Üniversitesi ile iş birliğimizi sürdürmeyi arzu ediyoruz. Kreş alanında yaptığımız yatırımlar ile kadınların iş yaşamına yeniden dönmesine yardımcı oluyoruz. Kreş fiyatlarını da bu sebeple düşük tutuyoruz. Bazen maliyetinin üçte birine, bazen de durumu olmayan ailelerden hiçbir ücret almayarak çocuklarımızın çağdaş eğitim ile tanışmalarına katkı sağlıyoruz."

"KARTAL BELEDİYESİ İLE İMZALADIĞIMIZ PROTOKOL ÖRNEK OLDU"

Başkan Gökhan Yüksel'in ardından söz alan Gedik Üniversitesi Rektörü Nihat Akkuş, Kartal Belediyesi ile imzaladıkları protokolün örnek hale geldiğini söyleyerek başka bölgelerde de benzer eğitimlerin verilmesi için protokoller imzalamaya başladıklarını belirtti.

Kadınların iş hayatına veya ticarete katılımlarının sağlanmasının çok değerli olduğunu belirten Akkuş, iş hayatındaki kadınlar aleyhine olan durumun düzelmesi için uğraştıklarını ifade ederek küçük girişimlerin büyüyebileceğini ve bu eğitime katılan kadınlar için de bu yolun açık olduğunu kaydetti.

Törenin devamında önce tüm katılımcılar adına sembolik olarak iki kişiye Başkan Yüksel ve Rektör Akkuş tarafından katılımcı belgeleri verildi. Ardından tüm katılımcılara belgeleri tek tek takdim edildi.

ANKA / Yerel