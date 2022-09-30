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Kartal'da İBB'nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor

Yerel Haberler

Kartal'da İBB'nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor

Kartal'da İBB'nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor Kartal'da E5 üzerinde bulunan üst geçit tehlike saçıyor5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı.

Kartal'da İBB'nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor

Kartal'da E5 üzerinde bulunan üst geçit tehlike saçıyor

İSTANBUL Kartal E-5 Karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. 6 ay önce etrafı kapatılıp tadilata alınan üst geçit ilk günkü gibi duruyor.

Kartal'da D-100 karayolu üzerinde yer alan üst geçitte tadilat çalışmalarına başlayan İBB, çalışmaları yarım bıraktı. 6 ay önce çevresi kapatılan alanda betonların döküldüğü, demirlerin paslandığı ve merdivenlerin üzerine ise tahtaların yerleştirildiği görüldü. D-100 karayolu üzerinde yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise yarım kalan çalışmaların tamamlanmasını istedi. Vatandaş Emir Akınsoy," Tamir tadilat için burayı çevirdiler ama gelen giden yok. Köprünün altından arabalar geçince köprü sallanıyor. 6 aydır burası bu şekilde ya başladılar ya da başlamış gibi göstermişler. Ben burayı kullanmak zorundayım. Yapmayacaklarsa niye kapattılar anlamadım" dedi.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konularda yavaş"

Nurhan Şengül," Ben uzun zamandır bu köprüyü kullanıyorum burası bu şekilde kaldı. İnsanlar bir yerlere gitmek için burayı kullanmak zorundalar ama nasıl kullanacaklar bilmiyorum. Burası ne zaman biter bilmiyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konularda yavaş " şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Yerel

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