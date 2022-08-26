Kartal Belediyesi Zafer Bayramı'nın 100. Yılını Coşkuyla Kutlayacak

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü; Fener Alayı ve Kartal Meydanı'nda düzenlenecek konserler ile kutlanacak.

Kutlama programı kapsamında; 30 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak olan Fener Alayı, Kartal Meydanı'nda düzenlenecek konser eşliğinde sürecek. 30 Ağustos Salı gecesi Funda Arar saatler 21.30'u gösterdiğinde Kartal Meydanı'nda sahnede olacak. Zeynep Bastık ise şarkılarını 31 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da Kartallılarla birlikte söyleyecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zafer Bayramı kutlamalarına tüm ilçelileri davet ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'da kazandığı bu büyük zaferin 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla yaşıyoruz. Bu gurura ve coşkuya ortak olmak için tüm komşularımızı Fener Alayı eşliğinde yapılacak olan Zafer Yürüyüşümüze ve etkinliklerimize davet ediyorum. 100. yıl coşkusunu hep birlikte taçlandıralım" dedi.