Kartal Belediyesi, yeşil dostu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da yeşil alan miktarının ve ağaçlandırma oranının yükseltilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in göreve geldiği günden bu yana, ilçedeki yeşil alan miktarında, park, refüj, dinlenme alanı ve meydanlarla yaklaşık 80 bin metrekarelik rekor bir artış gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki tüm ağaçların; sayısı, cinsi ve sağlık durumunu tespit etmek üzere bir çalışma başlattı.

Ağaç haritasıyla daha fazla veriye sahip olunacak

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma, Yunus Mahallesi'nde başladı. Ekipler, gün boyunca sokak sokak, ağaçların; sayısı, cinsi ve sağlık durumu hakkında bilgi topluyor. Yeni çalışma ile geliştirilecek olan ağaç haritası sayesinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ileriki zamanlarda müdahale edilmesi gereken ağaçlar veya Kartal'da ağaçlandırma oranının yükseltilmesi gereken bölgeler ile alakalı daha fazla veriye sahip olacak.

"Göreve gelmeden önce verdiğimiz sözü tutuyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, Kartal'ın yeşil oranını artırmak için özverili çalışmalarına dikkat çekerek, "Göreve gelmeden önce, verdiğimiz sözlerden biri de komşularımızın rahat bir nefes alabileceği yeşil alanları artırmak için daha da gayretli çalışmaktı. 3 yıl gibi bir zamanda, yaklaşık 80 bin metrekarelik artışla verdiğimiz sözü tutuyoruz. Bu anlamda elimizde daha geniş çaplı veriler olacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm Kartallı komşularımızın rahat bir nefes alabileceği yeşil bir Kartal yaratma gayretimiz tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL