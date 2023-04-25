Kartal Belediyesi ve İSKİ'den Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Altyapı Sorunu Çözüme Kavuşturacak Çalışma

Kartal Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) koordinasyonu ile Kartal’da önemli bir altyapı çalışması başlatıldı. Yapılacak çalışmalar ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki altyapı sorunu tarihe karışacak.

Kartal Belediyesi ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) koordinasyonu ile Kartal'da önemli bir altyapı çalışması başlatıldı. Yapılacak çalışmalar ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki altyapı sorunu tarihe karışacak.

Cumhuriyet Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nin en önemli sorunlarından biri olan su baskınları, yapılacak altyapı çalışmaları ile çözüme kavuşacak.

Bölgede 20 sokak ve 2 caddeyi kapsayan çalışma ile toplam 6 bin metre uzunluğunda atık su ve 4 bin metre uzunluğunda yağmur suyu altyapısı döşenecek. Yapılan çalışmalar ile hem birbirine karışan atık ve yağmur suyu kanalları ayrıştırılacak, hem de yeni atık su ve yağmur suyu altyapısı inşa edilecek.

Kartal'ın diğer mahallelerine göre yer yer eğimi fazla bölgelere sahip olan mahallede yapılan çalışmanın, yaz aylarına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İSKİ yetkilileri ve Kartal Belediyesi teknik ekibinden projeyle ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Yüksel, inceleme sırasında bölge esnafını da ziyaret ederek, altyapı çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.