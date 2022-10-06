Kartal Belediyesi Sivil Savunma Ekibi ve Makud'dan Ortak Tatbikat

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Arama Kurtarma Ekibi (Akredite Ekip) ve Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD), İstanbul Ömerli’de ‘Doğada Hayatta Kalma ve Doğada Arama Kurtarma’ tatbikatı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Arama Kurtarma Ekibi (Akredite Ekip) ve Motosikletli Arama Kurtarma Derneği (MAKUD), İstanbul Ömerli'de 'Doğada Hayatta Kalma ve Doğada Arama Kurtarma' tatbikatı gerçekleştirdi.

İstanbul Ömerli'de gerçekleşen eğitim ve tatbikata, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Arama Kurtarma Ekibinden 30 kişi, MAKUD'dan ise 15 kişilik gönüllü ekip katıldı.

1 gece iki gün tatbikatın yapılacağı bölgede kamp kuran ekipler, ilk etapta; 'Çadır nasıl kurulur?', 'Kibrit ve çakmağın olmadığı durumlarda ateş nasıl yakılır?', 'Kamp alanında kesici aletler nelere dikkat edilerek kullanılır?', 'Vahşi doğa hayvanlarından uzak durmak ve korunmak için neler yapılır?' konularına bilgilendirildi.

Teorik bilgilerin hatırlatılmasının ardından ekipler, senaryo gereği ormanda kaybolan iki kişi için iki saatlik bir arazi yürüyüşü ve ardından arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Eğitim ve tatbikat kapsamında arama kurtarma, gece-gündüz navigasyon ve pusula ile yön bulma, harita okuma, iz takibi, iz sürme gibi konular ayrıntılı ve uygulamalı olarak işlendi.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Arama Kurtarma Ekibinin olası felaketlerde doğada kaybolma vakalarına müdahale anlamında çok büyük öneme sahip olan eğitim ve tatbikatları ilerleyen günlerde de devam edecek.