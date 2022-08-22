Kartal Belediyesi'nin Parklardaki Çalışmaları Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park ve mevcut parkları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kartal Belediyesi'nin ilçede yeşil alanları artırarak yeni park ve mevcut parkları yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri yurttaşların boş zamanlarında dinlenebileceği ve çocuklarıyla zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin pek çok noktasında aynı anda çalışmalar yürütüyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken var olan parklara da yeni fonksiyonlar ekleniyor. Çalışmalar ile fiziki şartları yeterli parklara spor yapmayı kolaylaştıran özel zeminli yürüyüş yollarının yanı sıra yeni oturma alanları yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında, Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nın ikinci etap çalışmaları ile Çavuşoğlu Mahallesi Bilim Sokak Parkı'nda çalışmalar sürüyor. Soğanlık Orta Mahalle'de bulunan Naim Süleymanoğlu Parkı'ndaki yenileme ve yürüyüş pisti çalışması ise sona erdi.

Tamamlanan, devam eden ve hayata geçirilecek yeni yeşil alan projeleri ile yurttaşların nefes alabilecekleri, çocukların gönüllerince koşup oyun oynayabileceği alanları kente kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kişi başına düşen aktif yeşil alan sayısını, modern kentlerdeki metrekare miktarına ulaştırana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.