Kartal Belediyesi'nin Kürek ve Kano Eğitimleri Başladı

Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde, sporseverlere yönelik düzenlediği kürek ve kano eğitim kursu başladı.

Belediye'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat' sloganıyla başlatılan eğitimlerin ilk dersi, Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. İlk derse 15 ile 60 yaş arasındaki Kartallılar katıldı.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen sporcular, karada eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimin ardından öğrendiklerini pratiğe döktü. Her bir grup için birer saat süren derslerde kano ve kürek sporlarının incelikleri, uzman eğitimciler tarafından tüm detaylarıyla anlatıldı. Eğitimler sırasında kano kullanan katılımcılar can yeleği giyerken, sahil güvenlik botu da eğitimlere eşlik etti.

Yıl sonuna kadar devam edecek eğitimler, haftanın iki günü üç grup halinde yapılacak. Kursun sonunda katılımcılar toplamda 8 saatlik eğitim almış olacak.

ANKA / Yerel