Kartal Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Glütensiz Hayat Şenliği Yapılacak - Haberler

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Kartal Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Glütensiz Hayat Şenliği Yapılacak

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Kartal Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Glütensiz Hayat Şenliği Yapılacak

Kartal Belediyesi, Glutensiz Hayat Derneği, Toplum Merkezi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi iş birliği ile çölyak hastalığına ve glüten hassasiyetine dikkat çekmek amacıyla ‘Glütensiz Hayat Şenliği’ düzenliyor.

Kartal Belediyesi, Glutensiz Hayat Derneği, Toplum Merkezi ve Özel Kartal Kızılay Hastanesi iş birliği ile çölyak hastalığına ve glüten hassasiyetine dikkat çekmek amacıyla 'Glütensiz Hayat Şenliği' düzenliyor.

Tahılların içinde bulunan glüten proteininin sebep olduğu çölyak hastalığına karşı toplumda farkındalık oluşturmak için düzenlenecek Glütensiz Hayat Şenliği'nde konuşmacılar; Kızılay Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Büyükocak ile Kızılay Kartal Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Nurdan Çeliktaş, geç teşhis edildiğinde ince bağırsak kanserine neden olabilen, sağlığa pek çok olumsuz etkisi bulunan çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan glüten proteini, hastalığın belirtileri ve neler yapılması gerektiği ile ilgili katılımcılara detaylı bilgilendirmelerde bulunacak.

Çölyak hastalığının tanınması ve ulusal anlamda bilinç yaratılmasının amaçlandığı farkındalık şenliği, 14 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.00'te Kartal Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Kartal Belediyesi, Çocuk Sağlığı, Kızılay, Yerel, Haberler

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