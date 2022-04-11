Kartal Belediyesi'nin düzenlediği 'Ramazan Ayı İnanç Turları' başladı

İSTANBUL (İHA) - Kartal Belediyesi'nin, Ramazan Ayı etkinliklerinde her yıl düzenlediği inanç turları başladı. İstanbul'un önemli inanç merkezlerine düzenlenen ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği geziler için mahalle muhtarlıkları önünden otobüsler kaldırılıyor.

Kartal Belediyesi tarafından Ramazan Ayı'nın ilk Cuma günü düzenlenen turun ilk misafirleri Orhantepe Mahallesi sakinleri oldu. Mahalle Muhtarlığının önünden sabah erken saatte tura başlayan Kartallıların ilk durağı Fatih'teki Ayasofya Camii oldu. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında yaptırılan ve Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethinin ardından camiye dönüştürülen tarihi yapı, geziye katılanları adeta büyüledi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ibadet ederek bin 485 yaşındaki yapıyı inceleyen Orhantepe Mahallesi sakinlerinin bir sonraki durağı Eyüp'te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ve Camii oldu. Burada Cuma namazını da eda eden vatandaşlar, rehberler eşliğinde Eyüp Sultan'da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Kartal Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği inanç turunun son durağı ise Beykoz'da bulunan Yuşa Tepesi oldu. Burada Hz. Yuşa'nın türbesini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha sonra Kartal Belediyesi'nin sağladığı otobüsler ile Orhantepe Mahalle Muhtarlığına döndü. Rehberler eşliğinde gezilen kutsal mekanların özelliklerinin ve hikayelerinin de anlatıldığı inanç turlarında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. İstanbul'un önemli ibadet merkezlerini ziyaret etme olanağı bulduklarını belirten vatandaşlar, Ramazan Ayı'nın manevi atmosferi içinde yapılan bu geziye katılmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler. Ramazan boyunca düzenlenecek inanç turları neticesinde Kartal'ın diğer mahallelerinde oturan vatandaşlar için de Kartal Belediyesi turlar düzenlenmeye devam ediyor. - İSTANBUL