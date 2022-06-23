Kartal Belediyesi'nin Çalışmalarıyla 1 Ton Evsel Atık İlaç İmha Edildi Kartal Belediyesi ve İstanbul Eczacılar Odası arasında yapılan protokol kapsamında, gönüllü eczanelerde toplanan 1 ton evsel atık ilaç imha edildi. Kartal Belediyesi ve İstanbul Eczacılar Odası arasında yapılan protokol kapsamında, gönüllü eczanelerde toplanan 1 ton evsel atık ilaç imha edildi. Kartal Belediyesi, evsel atık ilaçların toprağa karışmasını engellemek, doğayı korumak ve evsel atık ilaçların toplanarak güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi amacıyla ilçede genelinde çalışma başlattı. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gönüllü eczanelere atık kovaları bırakılarak evsel atık ilaçların toplanması sağlandı. Bırakılan evsel atık ilaçlar toplanarak imha edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık İmha Tesisi'ne teslim edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde toplanan 1 ton evsel atık ilacın imha edilmesi sağlandı. ANKA / Yerel Kartal Belediyesi İstanbul Yerel Haberler

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