Kartal Belediyesi'nden Tercih Yapacak Öğrencilere Danışmanlık Hizmeti

Kartal Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Kartallı öğrenciler için Tercih Danışma Merkezleri'nde ücretsiz hizmet veriyor.

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki farklı yerde kurulan Tercih Danışma Merkezleri'nde, alanında uzman eğitim danışmanları gençlerin tercih yapmasına yardımcı oluyor.

Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kartal Meydanı'na kurulan tercih danışma çadırında; LGS'ye giren öğrencilere eğitim danışmanları tarafından tercih edebilecekleri liseler hakkında bilgi veriliyor. İBB tarafından Atatürk Parkı'nın girişine kurulan merkezde ise yine eğitim danışmanlarınca sınava giren gençlere; puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda tercih yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunuluyor.

ANKA / Yerel